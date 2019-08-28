Авторитету, избитому на глазах у вора Гули, посоветовали спрятаться в тюрьме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, решетка, заключенный, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Вор в законе сможет легко получить не очень большой срок по новому законуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Криминальному авторитету Гураму Чихладзе (Квежовичу), который был избит в присутствии вора в законе Лоту Гули, ради своей безопасности стоит подумать о том, чтобы сесть в тюрьму. Об этом «URA.RU» заявил публицист, бывший главный редактор газеты «Столичный криминал» Эрик Котляр.

«Ему было бы безопаснее сейчас признать свою вину в руководстве преступным сообществом и получить срок по новому закону. Там ему точно сейчас будет безопаснее, чем на свободе, где им явно будут недовольны представители криминального мира. Тем более, какое-то очень длительное заключение ему не грозит, так как принятый у нас закон, который я считаю очень нужным и своевременным, все-таки не такой жесткий, как в той же Грузии (выходцем именно из этой страны и является Чихладзе)», — заявил он в беседе с корреспондентом агентства.

Ранее сообщалось, что в Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович). На данной встрече Гурам и Гули должны были обсудить некоторые моменты, причем о встрече с Гули за Гурама договаривался вор в законе Шакро. Во время разговора Гурам вел себя достаточно дерзко, и это привело к тому, что человек из окружения Гули начал драку.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...