Криминального авторитета избили в присутствии вора Гули

Драку начал человек Гули Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).

На встрече Гурам и Гули должны были обсудить некоторые моменты, причем о встрече с Гули за Гурама договаривался вор в законе Шакро, сообщает ИА «Прайм Крайм». Во время разговора Гурам вел себя достаточно дерзко, и это привело к тому, что человек из окружения Гули начал драку.

«Сразу же остановив нападавшего, Гули собирался продолжить [разговор], но Гурам не остался. По словам очевидцев, поспешность, с которой Квежович покидал место встречи, чтобы совсем не потерять лицо, говорила о том, что он был изрядно напуган», — пишет издание. После происшествия Гурам улетел в Израиль к дружественным ворам в законе.

Гули пообещал, что не даст в обиду своего человека, несмотря на то что тот ударил вора в законе. Считается, что его могут наказать за проявление несдержанности в присутствии Гули.