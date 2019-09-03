Врио губернатора Шумков рассказал, как изменится село, куда приезжал полпред Цуканов

Вадим Шумков (справа) посетил село Введенское через месяц после визита Николая Цуканова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Село Введенское в пригороде Кургана в ближайшие годы станет более комфортным для жизни и работы, сообщил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков на своей странице в Instagram. Ранее в Введенское заезжал полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

«Уже сделан большой объем работ в спортивно-досуговом парке. Получается хорошо. На следующий год завершаем этот объект и займемся дорогами в селе», — заявил Шумков. В следующем году в Введенском также начнется строительство детского сада на 140 мест, планируется реконструкция музыкальной школы. «Сейчас отрабатываем варианты решения по ситуации со средней школой. Ситуация непростая», — добавил врио губернатора.

9 августа Цуканов уже посещал школу в Введенском, один из корпусов которой расположен в приспособленном помещении, построенном в 1875 году. «Договорились с губернатором постараться изыскать ресурсы, обратимся в Минобрнауки. Школа нужна новая», — заявлял позже полпред.

Шумков посетил Введенское, чтобы поздравить с началом учебного года воспитанников местного детского дома. «Ребята большие молодцы. Развели в этом году собственный маленький огород, мини-ферму, две небольшие теплицы», — поделился он, отметив, что это позволит приучить детей к труду и обеспечит их натуральными продуктами. Врио губернатора также отметил, что уже принято решение перестроить систему социализации сирот, чтобы они выходили во взрослую жизнь с востребованной специальностью и навыками «элементарного домоводства».