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Врио губернатора Шумков рассказал, как изменится село, куда приезжал полпред Цуканов

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит уральского полпреда Цуканова Николая в Курган, шумков вадим, цуканов николай
Вадим Шумков (справа) посетил село Введенское через месяц после визита Николая ЦукановаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Село Введенское в пригороде Кургана в ближайшие годы станет более комфортным для жизни и работы, сообщил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков на своей странице в Instagram. Ранее в Введенское заезжал полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

«Уже сделан большой объем работ в спортивно-досуговом парке. Получается хорошо. На следующий год завершаем этот объект и займемся дорогами в селе», — заявил Шумков. В следующем году в Введенском также начнется строительство детского сада на 140 мест, планируется реконструкция музыкальной школы. «Сейчас отрабатываем варианты решения по ситуации со средней школой. Ситуация непростая», — добавил врио губернатора.

9 августа Цуканов уже посещал школу в Введенском, один из корпусов которой расположен в приспособленном помещении, построенном в 1875 году. «Договорились с губернатором постараться изыскать ресурсы, обратимся в Минобрнауки. Школа нужна новая», — заявлял позже полпред.

Шумков посетил Введенское, чтобы поздравить с началом учебного года воспитанников местного детского дома. «Ребята большие молодцы. Развели в этом году собственный маленький огород, мини-ферму, две небольшие теплицы», — поделился он, отметив, что это позволит приучить детей к труду и обеспечит их натуральными продуктами. Врио губернатора также отметил, что уже принято решение перестроить систему социализации сирот, чтобы они выходили во взрослую жизнь с востребованной специальностью и навыками «элементарного домоводства».

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Вчера вечером успел заехать в Введенское, поздравить ребят из детского дома с началом учебного года. Ребята большие молодцы. ? Развели в этом году собственный маленький огород, мини-ферму, две небольшие теплицы. Задачи две: приучать ребят к труду и обеспечивать себя натуральными продуктами, выращенными своими же руками. Обсуждали с коллегами вопросы социализации детей-сирот. Приняли решение корректировать систему так, чтобы ребята выходили во взрослую жизнь с востребованной специальностью, а также навыками элементарного домоводства и решения частных коммунально-хозяйственных вопросов. ? В самом Введенском уже сделан большой объём работ в спортивно-досуговом парке. Получается хорошо. На следующий год завершаем этот объект и займёмся дорогами в селе. Также в следующем году — строительство в Введенском нового большого детского сада для 140 ребятишек. ? В плане ещё и реконструкция местной музыкальной школы, в которую ходит много местных талантливых ребятишек. Сейчас отрабатываем варианты решения по ситуации со средней школой. Ситуация непростая. Зато, когда эти проекты завершим, село станет намного более комфортным для жизни и работы.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

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