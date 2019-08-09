Полпред Цуканов заехал в две школы по дороге в Курган

Уральский полпред Николай Цуканов по дороге в Курган посетил две школы в Зауралье. Ученикам он подарил компьютеры, сообщили в пресс-службе полпреда.
Николай Цуканов посетил школу №2 в Далматово и учебное заведение в селе Введенское Кетовского района. «Он пообещал ученикам компьютеры, совместно со спонсором их приобрели и завезли», — рассказала начальник департамента по вопросам внутренней политики полпредства Лариса Полякова. Она уточнила, что после сразу после приезда в Курган планируется начать совещание. Ранее сообщалось, что оно будет касаться хода реализации в регионе нацпроектов.
Школу №2 города Далматово полпред президента посетил 20 апреля, ранее сообщало «URA.RU». Цуканов и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков тогда обратили внимание, что здание, построенное еще в 1969 году, требует ремонта. Позже стало известно, что на ремонт школы выделили более 4,5 млн рублей.