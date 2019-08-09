08 августа 2019
07 августа 2019

После приезда полпреда в зауральском селе решили построить новую школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов уже посещал зауральские школыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пригороде Кургана, в селе Введенском, планируют построить новую школу. Решение принято после того, как действующую школу 9 августа посетил уральский полпред Николай Цуканов, передает корреспондент «URA.RU».

О своем визите в введенскую школу Николай Цуканов рассказал на заседании в курганском правительстве. «Удручает не сама школа. Здание старинное, но это все-таки приспособленное помещение. Договорились с губернатором постараться изыскать ресурсы, обратимся в Минобрнауки. Школа нужна новая», — высказал свое мнение полпред.

По дороге в Курган Цуканов также повторно посетил школу в Далматово. Он завез ученикам обещанные ранее компьютеры.

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