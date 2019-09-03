Любой автомобилист имеет право продать свой номер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В интернете в продаже появился «красивый» автомобильный номер серии МАС, которая недавно поступила в Екатеринбург. Объявление о продаже номера с цифрами 111 опубликовано в группе во «ВКонтакте». Как сообщил продавец одному из покупателей, цена номера 80 тысяч, «все остальное — ваши заботы».

«Если гражданин, который продает госномер, получил его законным путем, то по существующему законодательству мы ничего не можем сделать — он имеет право продать номер. Продавец после сделки вместе с покупателем лично должен прийти в ГИБДД, и тогда номер будет оформлен на автомобилиста, купившего его», — объяснили «URA.RU» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.