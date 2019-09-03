Пассажиры Utair на несколько часов застряли в аэропорту Тюмени

Пассажиры в Тюмени ждут прибытия борта из Ханты-Мансийска Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Рейс авиакомпании Utair из тюменского аэропорта Рощино в Казань (с промежуточной посадкой в Уфе) отложен на три часа. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Самолет должен был вылететь из Тюмени в 10:35, но сейчас время отправления перенесено на 13:20. В пресс-службе Рощино «URA.RU» сообщили, что вылет отложен из-за задержки борта Utair из Ханты-Мансийска — именно этот самолет должен затем лететь в Казань. «Прибытие борта из столицы Югры ожидается в 12:25. Он задержан по техническим причинам», — рассказали в аэропорту.

Уточнить подробности причин задержки в Рощино не удалось. Агентство направило в авиакомпанию запрос — ответ на него пока не получен.