В Израиле обвинили Польшу в игнорировании Холокоста

Во время Второй мировой войны в Польше погибло 2,8 млн человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Польша забывает о геноциде евреев во время Второй мировой войны. Об этом заявил экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер. По его мнению, мероприятия о Второй мировой без упоминания еврейских жертв — «это искажение истории».

Векслер раскритиковал Варшаву за то, что на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны страна проигнорировала тему Холокоста. «У Израиля и Польши есть на госуровне расхождение по поводу вопроса Холокоста. В Польше забыли, что произошло», — передает деловая газета «ВЗГЛЯД» слова бывшего дипломата. По его мнению, в Варшаве забывают, что во время войны на их территории было уничтожено большое количество евреев, а также три миллиона поляков.

Ранее Польша отказалась приглашать Россию на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. По мнению национального министра обороны Мариуша Блащака, Варшава по вине Москвы не получала послевоенные репарации от Германии.

Из живших в Польше на начало сентября 1939 года 3,3 млн евреев во время войны погибло 2,8 млн человек. Свыше двух млн были убиты в 1942—1943 годах в трех лагерях смерти — Белжец, Собибор и Треблинка. В Аушвице (Освенциме) умерщвлено было 1,1 млн евреев.