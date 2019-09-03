В прикамской больнице, где врачи грозили забастовкой, найдены нарушения

Прокуратура нашла нарушения трудовых прав в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство Чайковской городской больницы (Пермский край) нарушило трудовые права врачей и водителей скорой помощи. Это выяснилось в ходе совместной проверки, которую провели прокуратура города и инспекция по труду. Ранее врачи скорой заявляли, что готовы выйти на забастовку из-за низких зарплат.

Выяснилось, что в лечебном учреждении была подмена понятий «работа по совместительству» и «сверхурочная работа», пишет «Чайковские Новости» со ссылкой на прокурора города Чайковский Егора Шмырина. Работодатель оформлял сверхурочную работу как внутреннее совместительство. Более того, сотрудников «скорой» привлекали к ней без их письменного согласия, а отработанные часы не оплачивали.

«По нашему мнению, допущены серьезные организационные просчеты и виновато в этом прежде всего руководство Чайковской ЦГБ. Мной внесено представление министру здравоохранения Пермского края (Оксане Мелеховой — ред.) с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к ответственности», — заявил Егор Шмырин.

Жители Чайковского добиваются отставки главврача центральной горбольницы Александра Кожевникова. В пресс-службе минздрава пояснили, что к работе Александра Кожевникова «нареканий нет». В ведомстве также заверили, что конфликтная ситуация в Чайковском «не должна повлиять на работу врачей».