«Мотив» начал списывать деньги абонентов, не использующих платные услуги

В «Мотиве» не видят ничего страшного в списании денег за «неактивность» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Абонент сотового оператора «Мотив» Александр Поздеев из Екатеринбурга пожаловался, что ему пришло уведомление о списании денег за «неактивность». В разговоре с «URA.RU» Поздеев отметил, что будет жаловаться в Роспотребнадзор.

«Я купил сим-карту для ребенка, чтобы он пользовался интернетом. Но, как правило, интернет не всегда полезен для детей. Когда ребенок наказан — сим-карта лежит без дела. Не платил месяц и пришла смс-ка о том, что у меня с 5 сентября начнут списывать по 5 рублей в сутки за «неактивность», — рассказал Поздеев. Сам пользователь «Мотива» считает такую практику ненормальной. «Я думаю, это ненормально. Нужно приостановить услугу, а не списывать деньги», — заключил екатеринбуржец.

В пресс-службе «Мотива» не нашли в списании за «неактивность» чего-то страшного, сославшись на то, что так делают все операторы. «Это у всех сотовых компаний так. Мы не можем приостанавливать услуги, зато можем убедиться в том, что пользователю нужна эта сим-карта. Очень часто люди подключают номер, например, когда живут в другом городе, а после выбрасывают», — заявила пресс-секретарь «Мотива» Надежда Агапова.

Она пояснила, что списание за бездействие не произойдет в том случае, если абонент хоть как-то будет пользоваться номером. «Если хоть одну копейку положит на счет или сделает звонок на секунду, то ничего не произойдет», — заключила пресс-секретарь компании.