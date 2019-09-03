На телебашне в Челябинск включили уникальную подсветку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 3 сентября включили новую архитектурно-художественную подсветку телебашни в парке имени Пушкина. В торжественной церемонии принял участие врио губернатора региона Алексей Текслер, передает корреспондент «URA.RU». Запуск приурочен ко Дню города.

Подсветка телебашни, ранее ничем не отличавшейся от подобных сооружений в других городах, это часть программы по улучшению городской среды, инициированной Текслером после его возвращения в Челябинск. На самом заметном инженерном сооружении областного центра, высотой в 196 метров, построенном в 1958 году, зажглось пять тысяч светильников. Теперь телебашня с ее уникальным освещением, должна стать новой визитной карточкой Челябинска.

Текслер перед запуском, признался, что немного волнуется. «Пусть наша башня станет двадцатой светящейся башней в России!», — сказал он и нажал на кнопку. На высоте в 140 метров разместили медиаэкран, где транслируются изображения с символикой Челябинска. На самом верху установили два мощных прожектора. Подсветка может работать при температуре от минус 40 градусов, до плюс 50 градусов.

Организатором мероприятия выступил филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) «Челябинский ОРТПЦ».

Перед включением подсветки Алексей Текслер побывал на ОРТПЦ. Ему показали как регион готовится к переходу на цифровое вещание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телебашня была много лет обычной, как во всех городах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запуск приурочили ко Дню города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU