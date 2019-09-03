К тюменскому зданию «Роснефти» подъехали десять машин МЧС

Эвакуация сотрудников «Роснефти» не понадобилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К зданию «Роснефти» в Тюмени вечером 3 сентября подъехали машины скорой помощи и МЧС. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 18.50 поступило сообщение о задымлении в помещении.

На место были отправлены 10 единиц техники МЧС и 20 человек личного состава. «Проводится развездка. Возгорания нет», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. «В 19.03 на место прибыли бригады скорой помощи. В 19.35 они закончили дежурство. Обращений в скорую не было, пострадавших также нет», — рассказали в пресс-службе скорой помощи Тюменской области.

Эвакуация также не потребовалась, так как рабочий день к этому времени уже завершился.