Бизнес-омбудсмен Титов предложил амнистировать предпринимателей и родителей-одиночек

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил свой вариант амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Омбудсмен хочет освободить впервые осужденных по предпринимательским статьям бизнесменов, а также ветеранов, матерей и отцов, которые ранее не привлекались по тяжким уголовным статьям.
Предложения Титова уже отправлены экспертам Совета по правам человека при президенте (СПЧ), которые и являются разработчиками проекта амнистии, пишет РБК. Согласно документу, бизнес-омбудсмен предлагает освободить от наказания ветеранов войны, ликвидаторов чернобыльской аварии, владельцев госнаград, несовершеннолетних, мужчин и женщин от 55 и 50 лет соответственно, а также родителей-одиночек, имеющих несовершеннолетних детей или детей инвалидов. Чтобы попасть под амнистию перечисленные люди должны быть впервые осуждены за преступления небольшой и средней тяжести.
Также Титов предложил освободить впервые осужденных за нетяжкие экономические преступления и за преступления по предпринимательским статьям (19 статей УК); освободить от наказания условно осужденных; прекратить уголовное преследование тех, кто совершил преступления по неосторожности или наказание за которые не предусматривает лишение свободы.