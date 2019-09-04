В России подорожали авиабилеты

До конца 2019 года цены на перелеты могут еще повысить
Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии 2019 года выросла на 7%. Об этом сообщила глава департамента госполитики по гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова во время Восточного экономического форума.
«Динамика роста цен на авиабилеты к концу 2019 года будет зависеть от стоимости авиатоплива», — заявила она. Слова Петровой приводит ТАСС.
Прошедшей зимой стоимость авиабилетов возросла до 33%. Тогда рост цен связывали с компенсацией перевозчиками затрат на топливо. Эксперты прогнозировали повышение цен на авиабилеты в 2019 году на 10%, напоминает «Утро.ру».