В Кремле отказались раскрыть дату обмена заключенными между Россией и Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков считает тему «чувствительной»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

В Кремле не назвали новую дату обмена заключенными между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему «чувствительной».

«Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным», — цитирует Пескова ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что обмен заключенными произойдет до конца недели. По некоторым данным, процесс начнется 7 сентября.

Помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ведется активная работа по подготовке к обмену заключенными, пишет RT. По словам Ермака, обмен может произойти совсем скоро.

Обмен заключенными должен был состояться 30 августа. Один из «удерживаемых лиц» — украинский режиссер Олег Сенцов. Его приговорили к 20 годам колонии строго режима по обвинению в подготовке нескольких терактов в Крыму. Наказание украинец отбывал в ямальской колонии, позже его этапировали в Москву.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...