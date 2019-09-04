В Кремле отказались раскрыть дату обмена заключенными между Россией и Украиной

Дмитрий Песков считает тему «чувствительной» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

В Кремле не назвали новую дату обмена заключенными между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему «чувствительной».

«Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным», — цитирует Пескова ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что обмен заключенными произойдет до конца недели. По некоторым данным, процесс начнется 7 сентября.

Помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ведется активная работа по подготовке к обмену заключенными, пишет RT. По словам Ермака, обмен может произойти совсем скоро.

Обмен заключенными должен был состояться 30 августа. Один из «удерживаемых лиц» — украинский режиссер Олег Сенцов. Его приговорили к 20 годам колонии строго режима по обвинению в подготовке нескольких терактов в Крыму. Наказание украинец отбывал в ямальской колонии, позже его этапировали в Москву.