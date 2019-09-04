Суд ХМАО наказал фигуранта коррупционного скандала в бюро судебно-медицинской экспертизы

Бывший заместитель руководителя по хозяйственным вопросам Бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО Фарит Мурзагильдин признан виновным в получении взятки. Следствие установило, что в 2016 году в качестве вознаграждения за противозаконные действия он получил 100 тысяч рублей.
«Приговором суда бывший сотрудник БСМЭ признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и хозяйственными полномочиями сроком на два года», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Как ранее рассказывало «URA.RU», за взятку Мурзагильдина просили не обращать внимания на недостатки при принятии работ по госконтракту, заключенному между Бюро судебно-медицинской экспертизы и индивидуальным предпринимателем Виктором Носковым. По версии следствия, предприниматель не выполнил работы почти на 7 млн рублей, а из бюджета был похищен 1 млн рублей. Также, в рамках расследования коррупционного скандала, в даче взятки подозревается и бывшая коллега Мурзагильдина — Лилия Кияницына. Она же подозревалась в хищении 1 млн рублей на госконтракте.