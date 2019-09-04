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Суд ХМАО наказал фигуранта коррупционного скандала в бюро судебно-медицинской экспертизы

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, фемида, весы, статуя, правосудие, суд, юриспруденция
Сотрудник БСЭ признан виновным в получении взяткиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший заместитель руководителя по хозяйственным вопросам Бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО Фарит Мурзагильдин признан виновным в получении взятки. Следствие установило, что в 2016 году в качестве вознаграждения за противозаконные действия он получил 100 тысяч рублей.

«Приговором суда бывший сотрудник БСМЭ признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и хозяйственными полномочиями сроком на два года», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Как ранее рассказывало «URA.RU», за взятку Мурзагильдина просили не обращать внимания на недостатки при принятии работ по госконтракту, заключенному между Бюро судебно-медицинской экспертизы и индивидуальным предпринимателем Виктором Носковым. По версии следствия, предприниматель не выполнил работы почти на 7 млн рублей, а из бюджета был похищен 1 млн рублей. Также, в рамках расследования коррупционного скандала, в даче взятки подозревается и бывшая коллега Мурзагильдина — Лилия Кияницына. Она же подозревалась в хищении 1 млн рублей на госконтракте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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