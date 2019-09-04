Москву и Екатеринбург хотят связать платной трассой

Министр предложил продлить трассу Москва—Владимир до Екатеринбурга Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Трассу Москва—Владимир нужно продлить до Екатеринбурга, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Он отметил, что автодорога должна быть платной.

Орешкин считает, что «связывание центральных регионов России с Уралом очень важно с точки зрения экономического развития». «Такие цели надо точно ставить не позднее 2030 года и реализовывать этот комплексный проект с первым обязательным этапом строительства трассы от Москвы до Владимира», — сказал министр в эфире Business FM. По словам Орешкина, трасса должна быть платной — ею в первую очередь смогут пользоваться грузовики, что позволит ускорить доставку грузов и увеличить безопасность всей дорожной сети.

Год назад сообщалось, что до Екатеринбурга хотят продлить скоростную автотрассу Москва—Нижний Новгород—Казань. Такие планы госкомпания «Автодор» включила в свой перечень предпроектных работ.