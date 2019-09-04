Болгария обвинила СССР в репрессиях, чтобы разорвать отношения с Москвой

Болгария недружественно настроена к России, признают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление МИД Болгарии о том, что советская армия стала причиной репрессий в Восточной Европе, может стать первым шагом к разрыву отношений между Москвой и Софией. Такое мнение «URA.RU» высказала глава отдела исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова. По ее словам, Болгария ориентирована на конфронтационный сценарий.

«Это тот самый случай, когда в Софии нашли повод „придраться“. Они сами инспирировали скандал, прекрасно понимая, что это вызовет негативную реакцию со стороны России. Такое вот хулиганское поведение — надо найти причину, чтобы начать драку», — пояснила собеседница «URA.RU». По ее словам, скорее всего, это не последний выпад со стороны Софии: «Теоретически ситуация может дойти в будущем до разрыва отношений».

Как пояснил «URA.RU» завсектором исследований Европейского союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин, подобные заявления вписываются в общий негативный контекст российско-болгарских отношений на протяжении последних лет: «Правящая партия Болгарии ориентирована на Брюссель и довольно негативно относится к сотрудничеству с Россией. В Болгарии есть разные политические силы, вопрос о сотрудничестве с РФ не является однозначным. Но правительство Болгарии по-прежнему придерживается жесткой линии по отношению к нашей стране».

Накануне МИД Болгарии выступил с заявлением накануне проведения в Софии фотовыставки, посвященной операции советских войск в Восточной Европе. В заявлении ведомства отмечается, что советская армия не только освободила Европу от нацизма, но и стала причиной репрессий и экономического ущерба.