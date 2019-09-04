Силовики проверяют тюменский садик, в котором трехлетней девочке разбили голову

Сотрудники управления СК РФ проверят тюменский детсад №12 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление СК РФ по Тюменской области начало проверку детского сада №12 в Тюмени, воспитанница которого получила травму головы. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства. Трехлетний ребенок был госпитализирован.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в СКР. По данным издания 72.ru, девочка рассекла лоб во время прогулки на улице 29 августа. Воспитатель взяла ее на руки и понесла внутрь детсада, но споткнулась и упала — в результате ребенок еще раз сильно ударился головой, получив перелом затылочной кости. Получить комментарий от заведующей дошкольного учреждения не удалось — она не ответила на звонок агентства.

Ранее в СМИ сообщалось, что скорая помощь якобы приехала на место инцидента только через 40 минут, но в департаменте здравоохранения «URA.RU» опровергли эту информацию. «Согласно автоматизированной системе фиксации данных, время доезда бригады скорой медицинской помощи составило 20 минут. Отметим, что для людей в стрессовой ситуации время зачастую относительно, и ожидание может показаться более долгим, чем оно было на самом деле», — заявила пресс-секретарь ведомства Анастасия Дембицкая.

По ее словам, ребенок был госпитализирован в ОКБ №2, где получил необходимую помощь. «На сегодняшний день пациент в удовлетворительном состоянии находится на амбулаторном наблюдении», — добавила представитель депздрава.