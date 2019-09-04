Правительство Украины рекомендовало Зеленскому уволить Кличко

Кабинет министров Украины одобрил отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города. Об этом журналистам сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
«Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко», — приводит
В конце июля глава офиса главы государства Андрей Богдан попросил кабмин страны уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Однако правительство, которым тогда руководил Владимир Гройсман, отказало ему.
В ответ на требование Богдана Кличко обвинил украинского президента в непрофессионализме. По его мнению, Зеленский хочет назначить на пост руководителя горадминистрации «своего человека».