Ольга Бузова не стала оплачивать долг отца-бизнесмена
Отца певицы и телеведущей Ольги Бузовой разыскивает налоговая. Однако артистка отказалась помогать отцу в погашении долга.
«Представитель Бузовой заявил, что ведущая не будет гасить долг отца — он все заплатит сам», — передает телеграм-канал Mash.
Игорь Бузов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и при этом трудоустроен IT-специалистом у дочери. Ежегодно мужчина должен платить налог, но в этот раз запамятовал о своих обязательствах. Он задолжал налоговикам 32 тысячи рублей. Бузов пообещал погасить задолженность в ближайшие сроки.