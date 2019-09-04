Бузова отказалась погасить долги отца. «Заплатит сам»

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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова не стала оплачивать долг отца-бизнесменаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Отца певицы и телеведущей Ольги Бузовой разыскивает налоговая. Однако артистка отказалась помогать отцу в погашении долга.

«Представитель Бузовой заявил, что ведущая не будет гасить долг отца — он все заплатит сам», — передает телеграм-канал Mash.

Игорь Бузов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и при этом трудоустроен IT-специалистом у дочери. Ежегодно мужчина должен платить налог, но в этот раз запамятовал о своих обязательствах. Он задолжал налоговикам 32 тысячи рублей. Бузов пообещал погасить задолженность в ближайшие сроки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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