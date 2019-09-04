Новый член секты «Свидетели Иеговы» в Перми попал под уголовное дело

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении еще одно последователя учения «Свидетелей Иеговы» (деятельность запрещена на территории РФ). По информации пермской гражданской палаты, 43-летний житель Перми Алексей Мецгер обвиняется участии в деятельности экстремистской организации (ч 2 ст 282.2 УК). С него взята подписка о невыезде.
«Дело Мецгера было выделено из уголовного дела старейшины местной религиозной организации Александра Соловьева. В настоящий момент в Перми за причастность к „Свидетелям Иеговы“ также преследуются Игорь Туриков, Виктор Кучков и Борис Бурылов», — указано на сайте правозащитной организации.
В начале августа Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил Соловьева к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Прокурор запрашивал для него 3,5 года колонии общего режима.
Религиозная организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской Верховным судом РФ в апреле 2017 года по требованию Минюста России. Ее деятельность на территории страны запрещена, а имущество обращено в доход государства.