На Урале заминировали городскую станцию скорой помощи

В полицию Нижнего Тагила поступило сообщение о минировании городской станции скорой медицинской помощи. К медикам выехали спасатели и правоохранители.
«Поступило сообщение о минировании станции сокрой помощи (ГБУЗ СО ГССМП) на улице Октябрьской Революции, 60. Эвакуированы медработники, помещение осмотрят специалисты. Сообщение о минирование пока не сказалось на работе медиков», — сообщил «URA.RU» источник в минздраве Свердловской области.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых по итогам проверочных мероприятий полицией успокоил горожан. «Ничего криминального и взрывоопасного в помещениях медицинского учреждения и на прилегающей территории саперы ОМОН из Росгвардии, выезжавшие на место происшествия, не нашли. Чтобы не подвергать людей опасности из здания попросили выйти на воздух порядка 20 человек. По окончании работы представителей МВД дежурство медиков возобновилось. Поиском автора злой „шутки“ сейчас занимаются сыщики уголовного розыска и коллеги из ФСБ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.