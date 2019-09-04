Тюменские магазины оказались на грани закрытия из-за постоянных проверок

Небольшие тюменские магазины оказались на грани закрытия из-за сплошных внеплановых проверок Роспотребнадзора. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель регионального отделения ассоциации малоформатной торговли Владимир Панов.
Поводом для проверок стало введение с 1 июля требований к выкладке и маркировке молочной продукции. Теперь натуральная «молочка» должна быть размещена отдельно от продукции, в которой используются искусственные добавки. «Даже если одна единица товара на прилавке или на стеллаже не будет соответствовать правилам, магазину грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей», — сообщил Панов.
По его словам, в одном из магазинов покупатель сам переложил мороженное из одного отсека в другой. В результате владельца торговой точки оштрафовали. «В мелкорозничной торговле подобные штрафы могут уничтожить предприятие. Особенно остро эта проблема стоит в сельских поселениях, где штраф даже в 1000 рублей очень чувствителен для малого бизнеса», — говорит руководитель отделения ассоциации.
Панов отправил письмо на имя главы управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо, в котором просит «рассмотреть целесообразность подобных проверок, а в случае обнаружения нарушения требований к размещению и маркировке молочной продукции, ограничиваться предупреждением или предостережением» (текст имеется в распоряжении агентства).
Получить оперативный комментарий в надзорном ведомстве не удалось. «URA.RU» направило запрос.