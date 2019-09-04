Кандидат в думу ямальского города пиарится на проблемах униженных детей

Посты с проблемами кандидат в депутаты думы Салехарда Ейко Сэротэтто выкладывал в свою группу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидата в депутаты от КПРФ в думу Салехарда (ЯНАО) Ейко Сэротэтто уличили в желании пропиариться на проблемах детей из сельской школы-интерната. В преддверии выборов кандидат начал активно высказываться в соцсетях о проблемах учащихся.

В своей группе «Голос тундры» во «ВКонтакте» он написал про конфликт между тундровиками и руководством школы-интерната села Новый Порт. Родители учащихся просили прокуратуру уволить директора. Они приложили материалы, где одного из воспитанников волокут по полу за шиворот, а учительница русского языка оскорбляет и унижает своего ученика. Инцидент произошел еще прошлой зимой, но Сэротэтто об этом не написал в посте, поэтому тему подхватили СМИ.

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин считает, что подобные посты Сэротэтто связаны с предстоящими выборами. «Заблуждение с его стороны, что эта тема будет его пропуском в гордуму. Электорат в Салехарде живет другой повесткой», — поделился с «URA.RU» Забродин.

Сэротэтто агентству заявил, что посты не относятся к предвыборной кампании. «Не пиарюсь. Думал, эту особу (директора, — прим. ред.) накажут по закону. Разве это нормально, когда такие дела по своим связям тихо „разруливают“? Если хотел бы пиариться, я бы начал с салехардских школ, тут проблем не меньше», — сказал Сэротэтто.

За места в думе Салехарда 8 сентября по 5 округу вместе с Сэротэтто будут бороться представители «Единой России» Начия Гизатулина, Игорь Павлисский, Игорь Семенов, Татьяна Соловьева и Алексей Тарагупта. ЛДПР выдвинула Елену Смирных и Александра Журавеля, эсеры — Юрия Воротникова, Сергея Дементьева и Анвара Идрисова.