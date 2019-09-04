Жанна Лалетина вызвала полицию на участок для голосования Фото: Жанна Лалетина

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Досрочное голосование на муниципальных выборах в Челябинске началось со скандала. Кандидат в депутаты Калининского райсовета Жанна Лалетина написала заявление в полицию на членов участкового избиркома №2403 (ЧелГУ) из-за подозрительных манипуляций с бюллетенями, заявила она корреспонденту «URA.RU».

«Приехала на участок к его открытию. Там нет информации о кандидатах, нет сотрудника с бюллетенями. А в соседнем помещении сидят женщины и ставят подписи и печати в бюллетени. Рядом лежит учетная книга избирателей. Женщины сказали, что готовят документы к досрочному голосованию. Хотя не должны ни печати ставить, ни подписи. А когда я представилась кандидатом, начали прятать бюллетени. Пока разговаривали, они хотели внести изменения в документы. Я вызвала полицию, силовики составили протокол, будет разбирательство», — сказала кандидат.

Пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Колбышева заверила, что нарушений не было. «Кандидат с помощником пришла за пять минут до открытия участкового избиркома. Члены комиссии готовили бюллетени для досрочного голосования. Все прозрачно и открыто, исключительно в рамках закона», — заключила она.

В единый день голосования в Челябинске изберут 170 депутатов всех семи райсоветов. Затем каждый из них определит по семь человек, которые сформируют гордуму.