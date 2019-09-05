Ирина Шейк рассказала о работе со знаменитым фэшн-фотографом

После первой же фотосессии Ирина Шейк влюбилась в Петера Линдберга Фото: Ирина Шейк, Instagram

Уроженка уральского Еманжелинска супермодель Ирина Шейк вспомнила, как работала со знаменитым немецким фотографом Петером Линдбергом, скончавшимся 3 сентября. На своей странице в Instagram модель опубликовала фотографии, сделанные во время своей первой фотосессии у художника.

«Эта фотография была сделана во время моих первых съемок у Петера Линдберга уже после завершения работы, написала Шейк. — С того дня я действительно влюбилась в Питера». По словам модели, фотограф «был как маленький ребенок», но при этом умел находить женскую красоту в духовном мире, а не в прическе или косметике.

Петер Линдберг умер 3 сентября в возрасте 74 лет. Работа в мире моды принесла ему широкую известность. Среди знаменитостей, которых ему приходилось снимать, такие звезды, как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова и другие. Работы мастера часто появлялись на страницах глянцевых журналов и использовались для рекламы известных брендов.