Козицын ликвидировал ключевую структуру УГМК

УГМК оптимизирует управленческие процессы Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Уральская горно-металлургическая компания» (гендиректор Андрей Козицын), судя по всему, завершила реорганизацию своих активов. Как следует из данных сервиса СБИС, 2 сентября было ликвидировано общество «УГМК-Холдинг». Теперь, все активы ФПГ сконцентрированы в ОАО «УГМК» — более полусотни компаний.

В пресс-службе УГМК журналисту «URA.RU» заявили, что изменения проводятся в целях оптимизации управленческих процессов, консолидации активов, повышения операционной эффективности и снижения производственных и управленческих издержек группы лиц «ОАО «УГМК». «В результате присоединения ожидается существенный положительный экономический эффект за счет объединения ресурсов обществ, участвующих в присоединении», — отметили в пресс-службе.

Из данных сервиса СБИС следует, что ОАО «УГМК» было основано в 1999 году и принадлежит пяти иностранным компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах: ФЕЛДО ЭНТЕРПРАЙЗЕС КОРП. (Виргинские острова), БРАНДЕС ИНВЕСТМЕНТС ИНК. (Панама), КАРИНГТОН ЮНАЙТЕД С. А. (Виргинские острова), ФОЛКСТОУН БИЗНЕС ИНК (Лихтенштейн), ФРАЙДИНГЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр).

«Здесь не приходится говорить о выводе активов в офшоры, поскольку бенефициары остались те же [ООО „УГМК“, по данным СБИС, учредитель общества „УГМК Холдинг“]. Изменилось юридическое оформление, все теперь сконцентрировано в одном лице. Как правило, такие вещи делаются, чтобы в последующем выйти на открытый рынок акций, облигаций, фондовый рынок. Инвесторам должна быть понятна структура организации. УГМК еще 8-10 лет назад вели разговоры о том, что они хотели бы, чтобы их акции размещались на бирже», — сказал «URA.RU» экономист Константин Селянин.

Холдинг УГМК присутствует в металлургии, машиностроении, строительстве и других отраслях. Компания спонсирует крупные спортивные клубы, развивает общественные проекты. В 2018 году УГМК заняла 17-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes — выручка промышленного гиганта за 2017 год составила 403 млрд рублей.