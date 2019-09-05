Российские учителя ответили Грефу на идею «убить» школьные экзамены

Современные экзамены стали «фетишем» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заслуженные учителя России оценили идею главы Сбербанка Германа Грефа «убить» школьные экзамены. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» они заявили, что отмена экзаменов невозможна.

«Отмена экзаменов невозможна. Иначе возникнет вопрос: „А как аттестововать?“. По школьным отметкам? Это еще хуже. Отдать это вузу? Начнется коррупция, всякие подготовительные курсы и прочее», — объяснил преподаватель русского языка и литературы в московской гимназии №1539 Лев Айзерман. По словам учителя, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) решает вопрос единой для всей страны системы оценки.

При этом Айзерман признался, что понимает недовольство Грефа, так как у современных экзаменов есть два серьезных недостатка. «Первый состоит в том, что он стал главным, ведущим и основным в жизни школы. Он стал фетишем. И второе: экзамен — воспроизведение выученного, то есть ставка делается не на голову, не на сердце, а на филейную часть», — рассказал преподаватель. Он отметил, что многие школьники считают, что предметом можно не заниматься, если они не планируют сдавать по нему экзамен.

В свою очередь директор тамбовского лицея №14 Геннадий Любич полностью раскритиковал высказывание главы Сбербанка. «Пусть он не лезет в наши дела, если он не компетентен. Его высказывания в который раз вызывают у меня удивление и смех», — заявил заслуженный учитель РФ. Он подчеркнул, что ЕГЭ является «очень хорошим, приличным экзаменом».

Ранее Герман Греф предложил «убить» школьные экзамены, так как процесс оценивания лишает детей желания учиться. В октябре 2018 года глава Сбербанка назвал математические школы пережитком прошлого, передает «Национальная служба новостей». По его словам, математики и программисты в будущем будут не востребованы.