В России предложили «убить» школьные экзамены

Герман Греф считает, что оценивание превращает детей в «инвалидов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф предложил «убить» школьные экзамены, так как процесс оценивания лишает детей желания учиться. Об этом он заявил на панельной сессии Сбербанка в ходе Восточного экономического форума.

«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — приводит его слова РИА «Новости». Греф считает, что дети выходят из школы «инвалидами», так как настолько привыкают к оценкам, что уже не могут без них что-либо делать. Также глава Сбербанка вспомнил, что в школьные годы сам ненавидел процесс оценивания и экзамены.

Ранее Греф заявил, что обучение в школе не дает детям никаких полезных навыков. Глава Сбербанка также неоднократно заявлял, что современная система российского образования себя «полностью исчерпала».

Отменить в школах оценки также предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напоминает «Национальная служба новостей». Он планировал запретить ставить учащимся отметки ниже тройки, так как ребенку «будет неприятно».