На Урале родители умерли на глазах у маленького сына

Когда приехала скорая помощь, женщина уже умерла (фото из архива) Фото: depositphotos.com

В городе Миасс (Челябинская область) семейная пара погибла в квартире на глазах восьмилетнего сына. Причиной смерти стала передозировка наркотиков, сообщили «URA.RU» в следственном отделе СКР по городу.

Трагедия произошла на прошлой неделе. Утром мальчик, встав с постели, увидел отца и мать лежащими в коридоре. Женщина лежала неподвижно, ее супруг еще подавал признаки жизни. Когда бабушка, которой позвонил мальчик, вызвала скорую помощь, врачи констатировали смерть матери. Мужчина скончался час спустя в больнице.

«Пока можно сказать, что погибшие злоупотребляли наркотиками. Сейчас проводится комплекс экспертиз, которые должны выявить конкретное вещество и причины смерти. По итогам будет принято процессуальное решение», — рассказал «URA.RU» руководитель следственного отдела по Миассу Константин Селиверстов.

По его словам, мальчик сейчас живет у бабушки. Вопрос об опеке для ребенка будет решен дополнительно.