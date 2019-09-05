04 сентября 2019
03 сентября 2019

На Урале родители умерли на глазах у маленького сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , скорая, 03, скорая помощь, медицинская помощь, транспортное средство
Когда приехала скорая помощь, женщина уже умерла (фото из архива)Фото: depositphotos.com

В городе Миасс (Челябинская область) семейная пара погибла в квартире на глазах восьмилетнего сына. Причиной смерти стала передозировка наркотиков, сообщили «URA.RU» в следственном отделе СКР по городу.

Трагедия произошла на прошлой неделе. Утром мальчик, встав с постели, увидел отца и мать лежащими в коридоре. Женщина лежала неподвижно, ее супруг еще подавал признаки жизни. Когда бабушка, которой позвонил мальчик, вызвала скорую помощь, врачи констатировали смерть матери. Мужчина скончался час спустя в больнице.

«Пока можно сказать, что погибшие злоупотребляли наркотиками. Сейчас проводится комплекс экспертиз, которые должны выявить конкретное вещество и причины смерти. По итогам будет принято процессуальное решение», — рассказал «URA.RU» руководитель следственного отдела по Миассу Константин Селиверстов.

По его словам, мальчик сейчас живет у бабушки. Вопрос об опеке для ребенка будет решен дополнительно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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