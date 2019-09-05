Взлетную полосу в тюменском аэропорту закроют на два года

Реконструкцию ВПП в Рощино планируют начать в 2020 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Одну из взлетно-посадочных полос (ВПП) в тюменском аэропорту Рощино закроют на два года на реконструкцию. Об этом сообщил замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов, выступая на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента. На работы потратят около 2,5 млрд рублей.

«Оборудование ВПП морально устарело. Мы реконструируем полосу полностью, как если бы строили ее заново», — заявил Шустов. По проекту предполагается заменить аэронавигационное оборудование ВПП, ее инженерные коммуникации. После окончания работ аэропорт сможет принимать самолеты при неблагоприятной погоде.

Проект уже прошел техническую экспертизу, сейчас проверятся обоснованность стоимости работ. Начать реконструкцию планируется в 2020 году. На время ремонта, самолеты будут использовать вторую ВПП аэропорта. Рощино является одним из базовых аэрохабов авиакомпаний Utair и «Ямал», связывающих Тюмень с городами Югры и ЯНАО.