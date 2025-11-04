Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае увеличится размер прожиточного минимума

04 ноября 2025 в 10:07
В регионе планируют поднять размер прожиточного минимума

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Прикамье в 2026 году планируют повысить размер прожиточного минимума. Минимальный уровень дохода власти собираются установить на уровне 17 424 рублей.

«Средний размер прожиточного минимума в Пермском каре предлагают установить на уровне 17 424 рублей. Для трудоспособного населения — 18 992, для пенсионеров — 14 985, для детей — 16 901 рублей», — выяснило агентство «Текст».

В текущем году прожиточный минимум в среднем на душу населения в регионе составляет 16 314 рублей. По задумке авторов проекта, повышение соответствующих выплат приведет к увеличению размера социальных пособий, сумма которых зависит от этого показателя.

