В Пермском крае увеличится размер прожиточного минимума

В Прикамье в 2026 году планируют повысить размер прожиточного минимума. Минимальный уровень дохода власти собираются установить на уровне 17 424 рублей.

«Средний размер прожиточного минимума в Пермском каре предлагают установить на уровне 17 424 рублей. Для трудоспособного населения — 18 992, для пенсионеров — 14 985, для детей — 16 901 рублей», — выяснило агентство «Текст».

В текущем году прожиточный минимум в среднем на душу населения в регионе составляет 16 314 рублей. По задумке авторов проекта, повышение соответствующих выплат приведет к увеличению размера социальных пособий, сумма которых зависит от этого показателя.