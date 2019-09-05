Путин анонсировал обмен заключенными между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин анонсировал обмен заключенными между РФ и Украиной. Об этом он рассказал в ходе Восточного экономического форума.
«Нам было достаточно сложно принимать решение в отношении конкретных людей», — приводит его слова
Также Путин заявил, что обмен будет «крупным и масштабным». По его словам, он станет шагом к нормализации отношений между Россией и Украиной.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 30 августа начнется обмен заключенными между Россией и Украиной. По сообщению журналистов, речь шла о моряках Николае Карпюке, Владимире Балухе и Павле Грибе. Однако офис президента Украины заявил, что эта информация является фейком, передает телеканал 360.