Путин анонсировал обмен заключенными между Россией и Украиной

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30 августа в СМИ появились фейковые новости о начале обмена заключенными (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин анонсировал обмен заключенными между РФ и Украиной. Об этом он рассказал в ходе Восточного экономического форума.

«Нам было достаточно сложно принимать решение в отношении конкретных людей», — приводит его слова Life. Российский лидер отметил, что переговоры подходят к концу и ведутся, в том числе, с официальной властью.

Также Путин заявил, что обмен будет «крупным и масштабным». По его словам, он станет шагом к нормализации отношений между Россией и Украиной.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 30 августа начнется обмен заключенными между Россией и Украиной. По сообщению журналистов, речь шла о моряках Николае Карпюке, Владимире Балухе и Павле Грибе. Однако офис президента Украины заявил, что эта информация является фейком, передает телеканал 360.

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