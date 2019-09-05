При реконструкции главного памятника Челябинска нашли миллионные нарушения

Ремонт главного памятника Челябинска разочаровал горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реконструкция памятника Ленину на площади Революции в Челябинске нанесла бюджету ущерб в 15 млн рублей. К такому выводу пришли ревизоры региональной Контрольно-счетной палаты (КСП). Результаты проверки, которые передадут в правоохранительные органы, озвучили 4 сентября на коллегии палаты.

«По итогам экспертизы установлено, что на объекте более 90% работ выполнены некачественно: имеются сколы гранитных плит, потертости, наблюдается нарушение геометрии памятника. Сумма ущерба оценивается в 15 млн рублей», — пояснили «URA.RU» в ведомстве. По данным агентства, после завершения работ исчезли также массивные гранитные плиты.

Аукцион на ремонт монумента, имеющего статус объекта культурного наследия региона, объявили при мэре Евгении Тефтелеве. Заказчиком выступало муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия Челябинска». По данным СБИС, первоначальная цена контракта составляла 16,2 млн рублей. Победителем стало пермское ООО «Евразия-сервис» с ценой в 14,9 млн рублей.

Работы велись при Владимире Елистратове, сменившем Тефтелева и вскоре уволенном по настоянию нового главы региона Алексея Текслера. С обращениями челябинцев, шокированных видом «отремонтированного» памятника, пришлось разбираться уже врио мэра Наталье Котовой и областным экспертам.

На коллегии КСП также прозвучали неутешительные итоги ревизии мэрии Златоуста. Внушительный список выявленных нарушений будет передан в прокуратуру, СКР и УФСБ. Экс-глава города Вячеслав Жилин, не дожидаясь заседания, досрочно подал в отставку.

После «реставрации» монумент стал выглядеть едва ли не хуже, чем до ее начала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU