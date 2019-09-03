В Златоусте решилась судьба мэра, поссорившегося с челябинским губернатором

Вячеслав Жилин (справа) проиграл в противостоянии с Алексеем Текслером (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Златоуста на внеочередной сессии 3 сентября приняли досрочную отставку мэра Вячеслава Жилина. Вместо вступившего в конфликт с врио губернатора Алексеем Текслером чиновника третий по величине муниципалитет Челябинской области временно возглавит спикер горсобрания Алексей Карюков.

«Из 25 депутатов к десяти утра в зале присутствовали 22. Большинство из них проголосовали за отставку мэра и назначении врио главы города Карюкова, — сообщили „URA.RU“ в городском собрании. — Также ему предложили участвовать в конкурсе на должность главы Златоуста». Временным спикером собрания депутатов избрали Марата Сафиева. Сам Жилин на заседание не пришел, дожидаясь его окончания у себя в кабинете.

Жилин подал прошение об уходе 2 сентября, до этого ответив отказом на соответствующее предложение главы региона. Текслер публично заявил об этом на встрече со златоустовцами и сообщил о начале процедуры опроса по доверию мэру. Жилин пообещал уйти, если итоги окажутся не в его пользу. Затем последовали попытки организовать альтернативный опрос и заручиться поддержкой фракции «ЕР» в городском собрании, но они провалились.

На странице местного телеканала в соцсетях было анонсировано специальное заявление главы. Но в итоге все ограничилось перепечаткой обращения Жилина, опубликованного в Facebook.

4 сентября состоится заседание Контрольно-счетной палаты области, где подведут итоги проверки мэрии Златоуста. По информации «URA.RU», выводы обещают быть весьма неприятными для уволившегося накануне градоначальника.