В мэрии Челябинска новая громкая отставка

Сергей Чигинцев уволился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель комитета по имуществу и земельным отношениям и земельным отношениям (КУИЗО) мэрии Челябинска Сергей Чигинцев 5 сентября подал в отставку. Об этом чиновник сообщил «URA.RU».

Чигинцев сообщил корреспонденту «URA.RU», что не держался за свой пост. «Я пришел с другой командой, у меня свои принципы, понимание работы. Сейчас в администрации другая команда. Наталья Петровна [Котова], наверное, хочет работать с лояльными людьми, и это правильно. Могу пожелать ей успехов и удачи. Я поблагодарил Котову за совместную работу. Главное, чтобы жителям было хорошо», — отметил экс-чиновник.

«Председатель КУИЗО Сергей Чигинцев уволился по собственному желанию. С сегодняшнего дня обязанности председателя исполняет Светлана Шавлова», — подтвердил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Ранее Чигинцев уже писал заявление об увольнении,, но его не отпустили и отправили в отпуск. Он возглавил КУИЗО в январе 2015 года. Ранее он работал в областном минпроме, потом руководил агрокомплексом «Чурилово».

С того времени, когда Котова стала врио главы города, в мэрии Челябинска прошла целая серия отставок. Почти все они инициированы самой Котовой, по собственному желанию ушел только вице-мэр Игорь Лопаткин.