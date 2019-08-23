В мэрии Челябинска сорвалась громкая отставка

Сергей Чигинцев устал от вала претензий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава комитета по имуществу и земельным отношениям администрации Челябинска (КУиЗО) Сергей Чигинцев подал в отставку, но врио мэра Наталья Котова не подписала его заявление. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в мэрии областного центра.

«Чигинцев подал заявление по собственному желанию. Но глава города не подписала, предложив Сергею Анатольевичу отдохнуть. Поэтому он уходит в отпуск», — сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

По данным «URA.RU», в адрес начальника КУиЗО в последнее время поступало много претензий, но увольнять его пока не собирались. Вынужденный постоянно выслушивать упреки — последний скандал разразился из-за аукциона по продаже земли в Каштакском бору — Чигинцев решил уйти сам.

С того времени когда Котова стала врио главы города, в мэрии Челябинска прошла целая серия отставок. Почти все они инициированы самой Котовой, по собственному желанию ушел только вице-мэр Игорь Лопаткин.

Чигинцев возглавил КУиЗО в январе 2015 года. Ранее он работал в областном минпроме, потом руководил агрокомплексом «Чурилово».