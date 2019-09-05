Звезды «Уральских пельменей» анонсировали свой прощальный тур

Артистам нужно время, чтобы заниматься личными проектами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Отколовшиеся от «Уральских пельменей» артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков прекратят гастроли со своим сольным шоу «Ваши пельмени». На своей странице в Instagram Вячеслав Мясников сообщил, что в 2019 году дуэт проведет прощальный тур.

«Мы с моим другом Андреем Рожковым скоро отправляемся в тур, который носит название „Прощальный“! Гастроли отнимают очень много времени. И очень отвлекают от грандиозных замыслов. Поэтому те, кто хочет нас увидеть в этом туре, смотрите расписание на моем официальном сайте», — написал Мясников.

В пресс-службе Мясникова «URA.RU» ответили, что не могут рассказать о дальнейших планах артиста, только уточнили, что юморист продолжит сниматься в выпусках «Уральских пельменей» для СТС и выступать с коллективом в Екатеринбурге: «Как будет развиваться сотрудничество с Андреем Рожковым — время покажет».

При этом гастрольный год «Ваших пельменей» расписан минимум до марта. «Все договоренности с организаторами будут соблюдены», — отметили в пресс-службе.

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков в конце 2018 года создали свое шоу «Ваши пельмени» и перестали участвовать в гастролях «Уральских пельменей». Артисты даже не стали выступать с командой на «Встрече выпускников КВН», которая проходила 3 сентября в Екатеринбурге.