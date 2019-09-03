Гендиректор СТС прокомментировал раскол в «Уральских пельменях»

Вячеслав Муругов похвалил артистов шоу за многолетнее сотрудничество Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Гендиректор телеканала СТС Вячеслав Муругов сожалеет о том, что артисты «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников не будут участвовать во «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге 3 сентября. Об этом топ-менеджер сообщил «URA.RU» во время брифинга перед концертом.

«Безусловно, хочется видеть всех участников. Но „Уральским пельменям“ вообще надо поставить дополнительный балл — в истории даже мировых коллективов не так много примеров, когда команда может дойти до такого пика популярности и не распаяться. Это их заслуга. То, что кто-то затем решает двигаться самостоятельно — это их решение. Сожалею, что не будет этих ярких артистов. Но будет большой коллектив и от участия Сергея Светлакова он не пострадает», — сказал «URA.RU» Муругов.

Рожков и Мясников в конце 2018 года создали свое шоу «Ваши пельмени» и перестали гастролировать с «Уральскими». Ранее «URA.RU» сообщало, что артисты отказались участвовать во встрече выпускников, хотя его посетит президент международного клуба КВН Александр Масляков.