Боевики убили трех российских офицеров в Сирии

В Сирии осколками от мин убило трех офицеров Минобороны РФ. Сирийские исламисты провели операцию в районе города Идлиб вечером 4 сентября.
«Группа из восьми человек двигалась в опорный пункт, не пересекая линию конфликта. Примерно за 30 метров до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили», — пишут «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Идлиб является единственным крупным регионом Сирии, оставшимся в руках незаконных вооруженных формирований. Сообщалось, что 19 августа местные боевики нанесли удар по турецкому конвою, из-за чего погибли трое военных и пострадали 12 человек, напоминает агентство Nation News. 4 сентября район, в котором находится российская база «Хмеймим», был атакован дронами. За последний месяц это третий подобный случай.
По данным комитета по обороне Совета Федерации на сентябрь прошлого года, в Сирии с 2015 года погибли 112 человек. При этом почти половина из них — жертвы катастрофы с транспортным Ан-26 (39 человек) и сбитым сирийскими ПВО Ил-20 (20 человек).