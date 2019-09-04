Террористы атаковали российскую базу в Сирии

Российские комплексы ПВО сбили беспилотники сирийских боевиков
новость из сюжетаВойна в Сирии
Комплексы противовоздушной ракетной обороны (ПВО) отразили атаку дронов, которые террористы запустили в район, где расположена российская военная авиабаза «Хмеймим» (Сирия).
«В воздушном пространстве Латакии слышны взрывы из-за работы ПВО, отражающей атаку нескольких беспилотников, запущенных террористами в зоне деэскалации в направлении базы „Хмеймим“», — приводит
За последний месяц, как отмечает информагентство, это третий случай атаки российской базы в Сирии со стороны боевиков. 11 августа силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников, а 5-го числа террористы выпустили три реактивных снаряда в направлении базы «Хмеймим».