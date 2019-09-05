Активиста осудили на четыре года за участие в митингах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированный митинг на Тверской улице. Москва, протестующие, полиция, триколор, автозаки, флаг россии, задержания, несанкционированный митинг
Это уже пятый приговор, вынесенный по делу о несанкционированных акцияхФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве суд вынес приговор программисту Константину Котову за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. Решением Тверского суда Котов приговорен к четырем годам заключения в колонии общего режима.

«Суд постановил признать Котова виновным по статье 212.1 УК РФ», — цитирует судью ТАСС. Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Дело Котова слушалось три дня, за которые были допрошены 18 свидетелей и просмотрены видеозаписи акций с участием программиста. Мужчину задержали после несогласованного шествия в центре Москвы 10 августа. Как заявили в прокуратуре, Котов продолжал ходить на несогласованные акции несмотря на административные наказания, в связи с чем стал фигурантом уголовного дела, пишет РИА «Новости».

Это уже пятый приговор, вынесенный московскими судами по делу о несанкционированных акциях. В общей сложности за нарушения были задержаны около 1,7 тысячи человек.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...