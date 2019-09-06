05 сентября 2019

Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт pickupimage. miliman, камуфляж, учения, солдаты, военные действия, армия
В 2020 году Россия развернет у границы соединения, готовые в боевым действиям на украинской территории, считают в КиевеФото: miliman, pickupimage.com

Россия отрабатывает сценарий войны на украинской территории. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству «Укринформ».

«Одна из основных угроз — это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий, — приводит RT слова Скибицкого. — Она остается, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск». В качестве основания для своих заявлений представитель украинской разведслужбы рассказал о формировании трех российских дивизий вблизи украинской границы.

По мнению спикера, уже в 2020 году у России будут в распоряжении соединения, готовые вести боевые действия на территории Украины. Между тем, подобные заявления являются продолжением антироссийской политики бывшего президента Петра Порошенко, напоминает «Утро».

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