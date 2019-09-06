Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения

Россия отрабатывает сценарий войны на украинской территории. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству «Укринформ».
«Одна из основных угроз — это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий, — приводит RT слова Скибицкого. — Она остается, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск». В качестве основания для своих заявлений представитель украинской разведслужбы рассказал о формировании трех российских дивизий вблизи украинской границы.
По мнению спикера, уже в 2020 году у России будут в распоряжении соединения, готовые вести боевые действия на территории Украины. Между тем, подобные заявления являются продолжением антироссийской политики бывшего президента Петра Порошенко, напоминает «Утро».