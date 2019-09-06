Российских школьников кормили обедом с червями

Прокуратура Липецкой области проверяет, каким образом в обеде в школе №2 города Задонска могли оказаться черви. О том, что в школе на обед был рис с червями, жительнице города рассказал ее ребенок, после чего женщина обратилась с жалобой в надзорное ведомство.
В прокуратуре оперативно отреагировали на сообщение и выехали в образовательное учреждение. «Доводы обращения подтвердились: в рисе, предназначенном для детского питания, были обнаружены черви», — говорится в сообщении ведомства.
Сколько учащихся успели поесть червивого риса, пока неизвестно, сообщает телеканал 360. Горячее питание в школьной столовой по муниципальному контракту организует одна из липецких компаний — ее также ждет проверка.
Между тем, инциденты в столовых российских школ перестали быть редкими. Так, в Курганской области школьникам давали суп из консервированной тушенки, в состав которой вошли мясные субпродукты, на вид напоминающие «мясо доисторического животного». Неприятный обед тогда вызвал общественный резонанс и заинтересовал следователей