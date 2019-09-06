Регистрировать ДТП можно будет с помощью мобильного приложения

Начиная с 1 ноября в России начнет работать мобильное приложение, с помощью которого автомобилисты смогут фиксировать мелкие ДТП и передавать информацию в страховые компании. Это следует из опубликованного накануне постановления правительства РФ «Об утверждении Правил представления страховщику информации о дорожно-транспортном происшествии».
«Приложение под названием „Помощник ОСАГО“ готовит к выпуску Российский союз автостраховщиков (РСА), оно будет доступно с 1 ноября», сообщает «
Другим способом оформления мелких ДТП без участия ГИБДД должна стать фиксация с помощью специальных технических устройств, подключенных к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Подобные устройства, позволяющие записывать все, что происходит с машиной, чтобы передать страховщикам для точной реконструкции ДТП, уже устанавливают на новые автомобили прямо на заводе, однако пока эти приборы не работают на мелких авариях.
Между тем, согласно ГОСТу, устройство должно замерять ускорения и замедления в трех плоскостях, определять силу и направление удара при ДТП, а также кнопки — «Европротокол» (для мелких аварий) и «Экстренный вызов» (для серьезных ДТП с пострадавшими).