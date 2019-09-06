Глава Чечни Рамзан Кадыров дал первые поручения своему 28-летнему родственнику Хас-Магомеду Кадырову, который 4 сентября официально стал мэром города Аргун. Об этом чеченский лидер написал на своей странице в Facebook.
«Хас-Магомед Кадыров пришел с намерением сделать Аргун одним из благоустроенных малых городов России. Уверен, что Хас-Магомед справится с поставленными задачами. Главное направление — развитие социальной сферы, спорта, образования, медицины, экономики, промышленности, привлечение инвестиций», — отметил Рамзан Кадыров. Он также сообщил, что, несмотря на молодой возраст, его родственник имеет большой управленческий опыт. Еще одной важной задачей, которую Рамзан Кадыров поставил перед своим родственником, стала подготовка к укрупнению Аргуна — в состав города вскоре должно войти сразу три села.
4 сентября Хас-Магомеда Кадырова официально назначили мэром города Аргун. Как писало «URA.RU», соответствующее решение приняли местные депутаты. Поддержать своего родственника на заседание совета депутатов лично приехал Рамзан Кадыров.
Родственник лидера Чечни, которому в этом году исполнилось 28 лет, в конце июля занял пост и. о. главы Аргуна. Утверждается, что Хас-Магомед Кадыров получил свою новую должность благодаря высокой репутации управленца. Об этом «URA.RU» заявлял пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. По его словам, назначение 28-летнего политика никак не связано с родственными отношениями с руководителем региона.