С водителей BlaBlaCar предложили брать налоги

Позиция Минфина РФ может привести к росту цен на поездки в «попутках» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С водителей, которые берут с попутчиков деньги за совместные поездки в рамках таких популярных сервисов, как BlaBlaCar, FullCar или ВПути, необходимо брать подоходный налог, считают в российском Минфине. С соответствующим запросом в ведомство обратилась Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков (АРПП).

«Доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению», — сообщают «Известия» со ссылкой на ответ перевозчикам, подписанный замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталием Прокаевым. В Минфине при составлении письма сослались на Налоговый кодекс РФ, который предписывает облагать налогом все доходы физического лица, вне зависимости о того, в какой форме они были получены, за исключением пенсий, пособий или социальных выплат.

При этом в законопроекте, регулирующем карпулинг (совместные поездки попутчиков вскладчину) в России, плата «за бензин» не рассматривается как доход водителя. Документ, подготовленный Минтрансом еще в июне пока проходит стадию межведомственных согласований.

Между тем, именно проект закона о регулировании карпулинга вызвал остро-негативную оценку у АРПП. Несмотря на то, что документ ограничит такие поездки двумя в сутки на одного водителя и установит запрет на расчеты наличными, перевозчики считают, что это приведет к необратимым последствиям для рынка. В тоже время эксперты уверены: если позиция Минфина будет отражена в итоговом варианте документа, вырастет и цена поездки для рядового пользователя сервиса.