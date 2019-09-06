Путин собирается на выборы 8 сентября

Владимир Путин планирует проголосовать на выборах в Мосгордуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин примет участие в едином дне голосования 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Голосовать планирует», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря. В предыдущие годы Путин голосовал на избирательном участке в Российской академии наук.

Единый день голосования состоится 8 сентября и пройдет в 85 регионах России. Российские граждане выберут депутатов 13 заксобраний, в 16 регионах жители изберут губернатора, в 22 административных округах выберут депутатов в городскую думу, в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. Также в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.