Уралец угодил в тюрьму за то, что притворялся мертвым

Курганец почти год притворялся мертвым, и получил пять лет тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кетовского района Курганской области приговорен к пяти годам тюрьмы за мошенничество: он притворялся мертвым, чтобы получить выплаты в нескольких страховых компаниях. В тюрьму отправится и его гражданская жена.

«Установлено, что злоумышленник заранее застраховал свою жизнь в нескольких страховых компаниях. Затем его гражданская супруга обратилась в полицию с сообщением о безвестном исчезновении», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры. Женщина через суд признала своего сожителя умершим, что стало основанием для получения страховых выплат на 4,5 млн рублей.

Ранее «URA.RU» уже сообщало об этом случае, произошедшем в апреле 2017 года. Сожительница мошенника заявляла, что мужчина ушел на рыбалку, но домой не возвращался. Во время поисков на берегу реки Тобол обнаружили куртку, шапку, удочку и насос, принадлежавшие пропавшему. Тело самого рыбака не нашли. Полиция также установила, что у мужчины имелись долги перед банками на два миллиона рублей, а перед исчезновением он застраховал свою жизнь сразу в трех организациях.

В феврале 2018 года сотрудники полиции заметили курганца дома у гражданской супруги. Злоумышленников признали виновными в трех преступлениях по ч. 3 ст. 30, частям 2, 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования в значительном и крупном размерах). Мужчину отправили в колонию общего режима на пять лет, а женщину — на три года.